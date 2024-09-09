Norveç - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Avusturya, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Norveç ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı sürüyor.
Ralf Rangnick yönetimindeki Avusturya, deplasmanda Stale Solbakken'in ekibi Norveç ile karşı karşıya gelecek.
NORVEÇ - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Ullevaal Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'da başlayacak.
NORVEÇ - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karadağlı hakem Nikola Dabanovic'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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