Norveç - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Norveç - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Avusturya, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Norveç ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2024 Pazartesi, 11:05
Norveç - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı sürüyor.

Norveç - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ralf Rangnick yönetimindeki Avusturya, deplasmanda Stale Solbakken'in ekibi Norveç ile karşı karşıya gelecek.

Norveç - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NORVEÇ - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Ullevaal Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'da başlayacak.

Norveç - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NORVEÇ - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karadağlı hakem Nikola Dabanovic'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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