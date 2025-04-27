Nottingham Forest - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Nottingham Forest - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester City, İngiltere FA Cup Yarı Final mücadelesinde tarafsız sahada Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 18:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
27 Nisan 2025 Pazar, 12:42
Nottingham Forest - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere FA Cup'ta yarı final heyecanı sürüyor.

Nottingham Forest - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Nuno Espirito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.

Nottingham Forest - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NOTTİNGHAM FOREST - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 18:30'da başlayacak.

Nottingham Forest - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NOTTİNGHAM FOREST - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma tabii spor'dan naklen yayımlanacak.

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