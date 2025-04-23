Manchester City, 90+4'de güldü!
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City, sahasında Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City, sahasında Aston Villa'yı konuk etti.
Etihad'da oynanan mücadeleyi Manchester City 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk golü 7. dakikada Bernardo Silva'dan geldi. Bu gole cevap 18. dakikada penaltı noktasından Marcus Rashford'dan geldi. Maçta son sözü ise 90+4'de Matheus Nunes söyledi ve Manchester City maçı 2-1 kazandı.
Bu sonuç ile birlikte Manchester City, 61 puanla 3. sırada yer aldı. Aston Villa ise 57 puanla 7. sırada bulunuyor.
Manchester City, gelecek hafta sahasında Wolves'u ağırlayacak. Aston Villa ise sahasında Fulham'ı konuk edecek.
Etiketler: #İngiltere Premier Lig #Manchester City #Aston Villa
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