Manchester City, 84'ten sonra açıldı!

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Everton'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Manchester City, 84'ten sonra açıldı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.04.2025 - 22:45

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City, Everton ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Goodison Park'taki mücadeleyi Manchester City 2-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Nico O'Reilly ve 90+2. dakikada Mateo Kovacic attı.

Manchester City, bu galibiyetle ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Everton, ligde iki maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Bu sonucun ardından Manchester City, 58 puana yükseldi. Everton, 38 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Everton, Chelsea deplasmanına gidecek.


Etiketler: #Manchester City #everton #İngiltere Premier Lig

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