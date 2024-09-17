Okan Buruk açıkladı: 'Mauro Icardi, Fenerbahçe maçında...'

"ÜRETKENLİK ANLAMINDA BİR ÖNCEKİ MAÇIN ÜSTÜNDEYDİK"

Galibiyet için Okan Buruk, "Kazanıp hem liderliği ele geçirmek hem de oyunumuzu devam ettirmek istiyorduk. Maçın ilk yarısı bir önceki maçın benzeri oldu. Bence üretkenlik anlamında bir önceki maçın üstündeydik. İkinci yarıda tempomuz biraz düştü. İlk yarının biraz altında kaldık. Hücum anlamında çok fazla seçeneğimiz yoktu bugün. Bizim asıl kadromuzdan oyuna sokabileceğimiz oyuncu sayısı azdı. Genel olarak oynadığımız oyundan memnunum. Fenerbahçe maçı öncesi çok kritikti bu maç. Haftaya kazanmak için sahada olacağız" dedi.