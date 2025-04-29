Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off turu üçüncü maçında deplasmanda Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
29 Nisan 2025 Salı, 10:28
Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

THY EuroLeague'de play-off heyecanı devam ediyor.

Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off üçüncü maçında deplasmanda Fransa'nın Paris Basketbol ile karşılaşacak. 

Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PARİS BASKETBOL - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Adidas Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak. 

Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PARİS BASKETBOL - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.

Seride 2-0 önde bulunan Fenerbahçe Beko, bu maçı kazanması durumunda adını Final Four'a yazdıracak. Fransız ekibinin müsabakadan üstün ayrılması halinde ise seri uzayacak.

Sarı-lacivertli ekip, seride rakibiyle oynadığı ilk iki maçı 83-78 ve 89-72'lik skorlarla kazandı.

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