Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off turu üçüncü maçında deplasmanda Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
THY EuroLeague'de play-off heyecanı devam ediyor.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off üçüncü maçında deplasmanda Fransa'nın Paris Basketbol ile karşılaşacak.
PARİS BASKETBOL - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Adidas Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.
PARİS BASKETBOL - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.
Seride 2-0 önde bulunan Fenerbahçe Beko, bu maçı kazanması durumunda adını Final Four'a yazdıracak. Fransız ekibinin müsabakadan üstün ayrılması halinde ise seri uzayacak.
Sarı-lacivertli ekip, seride rakibiyle oynadığı ilk iki maçı 83-78 ve 89-72'lik skorlarla kazandı.
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