PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
PSG, İtalya Serie A'nın 4. haftasında sahasında Brest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'da başlayacak.
Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor.
Luis Enrique yönetimindeki PSG, sahasında Eric Roy'un ekibi Brest ile karşı karşıya gelecek.
PSG - BREST MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'da başlayacak.
PSG - BREST MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten şifreli olarak yayınlanacak.
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