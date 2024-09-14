PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG, İtalya Serie A'nın 4. haftasında sahasında Brest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2024 Cumartesi, 11:28
PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor.

PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Luis Enrique yönetimindeki PSG, sahasında Eric Roy'un ekibi Brest ile karşı karşıya gelecek.

PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG - BREST MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'da başlayacak.

PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG - BREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten şifreli olarak yayınlanacak.

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