Rangers - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rangers - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında deplasmanda Rangers ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
13 Mart 2025 Perşembe, 10:05
Rangers - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Rangers - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Barry Ferguson'un ekibi Rangers ile karşı karşıya gelecek.

Rangers - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RANGERS - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Ibrox Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Rangers - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RANGERS - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçı 3-1'lik skorla Rangers kazanmıştı. 

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