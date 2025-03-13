Rangers - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında deplasmanda Rangers ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Barry Ferguson'un ekibi Rangers ile karşı karşıya gelecek.
RANGERS - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Ibrox Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
RANGERS - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçı 3-1'lik skorla Rangers kazanmıştı.
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