Rangers maçı kamp kadrosu belli oldu: Fenerbahçe'de 2 eksik!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmana oynayacağı Rangers maçının kamp kadrosunu duyurdu.
Fenerbahçe, Rangers ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle yer almazken, Allan Saint-Maximin de kendisine yer bulamadı.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Çağlar, ilk maçta sakatlanırken Saint-Maximin ise son bölümde süre bulmuştu.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
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