Rangers maçı kamp kadrosu belli oldu: Fenerbahçe'de 2 eksik!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmana oynayacağı Rangers maçının kamp kadrosunu duyurdu.

Rangers maçı kamp kadrosu belli oldu: Fenerbahçe'de 2 eksik!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.03.2025 - 10:43

Fenerbahçe, Rangers ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle yer almazken, Allan Saint-Maximin de kendisine yer bulamadı.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Çağlar, ilk maçta sakatlanırken Saint-Maximin ise son bölümde süre bulmuştu.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:


Etiketler: #fenerbahçe #Rangers #uefa avrupa ligi #Kamp Kadrosu

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