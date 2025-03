Dursun Özbek'ten Jose Mourinho ve Fenerbahçe sözleri: 'Irkçı söylemlerde bulunan hocalarına...'

Yayınlanma: 12.03.2025 - 15:22

Güncelleme: 12.03.2025 - 15:22

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün mart ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"UEFA tarafından hazırlanan Avrupa kulüpleri finans ve yatırım raporunda, Galatasaray önemli başarılara ulaşarak hem Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu gösteriyor hem de Avrupa'nın büyükleri arasında yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor."

"AVRUPA'NIN İLK 10 TAKIMI ARASINDAYIZ"

"2019 yılında 25 Milyon Euro olan forma ve ürün satış hasılatına, bugün 85 Milyon Euro seviyelerine getirmiş bulunuyoruz. Bu tablo bizi Avrupa'nın ilk 10 takımı arasına sokuyor. Bu sene 1 milyon forma satışı hedefiyle yola çıktık. Şu an 670 bin seviyelerini geçtik. Sezon sonu gelmeden bu hedefe ulaşacağız."

"Florya'da yapacağımız ihale şöyle bir ihale: Diyoruzki önemli firmalara 'sen bu işin erbabısın, gel burayı yap. Buradaki hasılatı anlaştığımız plan çerçevesinde paylaşalım.' Piyasa koşullarına göre bir fiyat belirlenecek. Burada bir bölüşme söz konusu. Bu bölüşmenin şeklini G.Saray'ın menfaatine olacak şekilde ortaya çıkaracağız."

"GALATASARAY'IN EN BÜYÜK İKİ EKSİKLİĞİ"

"A Takımımız Kemerburgaz'daki yeni yerleşkemize taşındı ve iki haftadır çalışmalarını burada sürdürüyor. Bu tesis 14 bin 500 metre kare. Florya'da yerleşkemizin tamamı 4 bin 500 metrekare. Rakip takımların zaman zaman tesislerine gidiyoruz. Galatasaray'ın dünya markası olmasına yakışır şekilde tesislerinin olması gerekiyor."

"Bugün Galatasaray'ın en büyük eksikliği sorsanız iki şey sayarım. 1- Tesisleşmeyi tamamlayalım. Sadece futbolda değil, bütün branşlardaki tesisleşmeyi tamamlayalım. 2- Galatasaray'ın finansal yapısının düzeltilmesi. Faiz sarmalında kanayan bir yaradan kurtulması. Sadece sportif başarıyı önemseyerek bu konuları göz ardı etmek bana göre yanlış bir tutum."

"FUTBOL AKADEMİSİNİ KEMERBURGAZ'A TAŞIYACAĞIZ"

"Kemerburgaz'da 10 dönüm daha arsamız var. Buraya futbol altyapımızı getireceğiz. Onunda en kısa sürede ruhsatını aldıktan sonra inşaatına başlamak suretiyle bitireceğiz. Akademi binamızı da son derece gelişmiş bir şekilde Galatasaray'a futbolcu yetişirmesi için Avrupa'daki birçok tesisi inceleyerek inşa ediyoruz. Altyapı maçlarını da orada oynayacağız."

"Mecidiyeköy projesinde müteahitle sıkıntıyı hallettik. Yaklaşık 56 tane satılmamış dairemin vardı. Bu sabah Ziraat Bankası'yla bir toplantı yaptık. Onlar da konuk kredilerini başlatıyorlar. Dolayısıyla sektörün tekrar canlanacağını bekliyoruz. Faizler de zaten inme trendinde. Sonbahardan itibaren gayrimenkul sektörünün normale döneceğini düşünüyorum. Orada da yaklaşık 45-50 milyon dolarlık bir gelirimiz olacak."

"ASLANTEPE SADECE BİR SALON PROJESİ DEĞİL"

"Aslantepe projesi Galatasaray için zaruret. Salon sporlarını yapabileceğimiz bir tesise ihtiyacımız var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sadece bir salon projesi değil, aynı zamanda içinde ticari işlerin de yapılacağı bir proje. Onun üzerinde de şu anda çalışıyoruz."

"Riva projesinde bir firma hasılat paylaşımı içinm ihaleyi almıştı. Artık devam edemeyeceğini söyledi bu firma. Yaklaşık 550 villalık bir bölümün yapımı kaldı geriye. Emlak Konut'la 2017'de yılında yaptığımız sözleşme gereği eğer müteahit işi bırakırsda Emlak Konut bizzat bu vilları yapıp bize teslim etmek zorunda. Şu anda bu noktaya geldik. İşin rakamsa boyutuyla ilgili şu anda konuşmayacağım. Genel kurulda bu bilgiyi aktaracağım. En son imzaların atılmasını bekliyorum."

"IRKÇI SÖYLEMLERDE BULUNAN HOCALARINA ALKIŞ TUTUYORLAR"

"Futbol takımımız 25. şampiyonluğa, 5. yıldıza doğru ilerlemeye devam ediyor. Bizi engellemek için organize bir şekilde hareket eden, kirli bir ittifakın parçası olan bu kişilere ve onların her gün sahnelemeye çalıştıkları ahlaksız oyunlara karşı yine sahada olacağız. Galatasaraylılar olarak Türk futboluna katkı sağlayacak projeleri konuşuyoruz. Onlar kafalarındaki kirli projelerle sadece Galatasaray'ı konuşuyorlar. Her gün başka bir yalanı gerçekten inanıyormuş gibi kameralar karşısında yüzleri kızarmadan söylemekten çekinmiyorlar."

"Türk futbolunu, Türk insanını her gün sistematik bir şekilde aşağılamaya çalışan, ırkçı söylemlerde bulunan hocalarına da alkış tutuyorlar. Allah kimseyi sırf şampiyonluk kazanmak için böyle bir durumu savunmak zorunda bırakmasın. Bu olay bir aslında her şeye ne kadar farklı baktığımızı gösteriyor. Galatasaray tarihi boyunca bu oportunist yaklaşımlardan, ahlaki açıdan sorunlu tavırlardan uzak durmuştur. Her zaman söylediğimiz gibi iyiler yine sahada kazanacaktır. Mayıslar bizimdir, yine bizim olacak."