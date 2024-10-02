Rıdvan Dilmen'den Mourinho ve İrfan Can Kahveci iddiası: '10 hafta sonra...'

"TÜRKİYE'DE ŞAMPİYONLUĞUN SIRRI TEK CÜMLEDE YATIYOR"

İsmail Yüksek ve Sofyan Amrabat'ın çok iyi 6 numara olduğunu dile getiren Rıdvan Dilmen, "Ama iki 6 numarayla oynanmaz. Türkiye'de şampiyonluğun sırrı tek cümlede yatıyor. Önde baskı yapan takım şampiyon oluyor. Bunu iyi yapan Galatasaray'da Torreira, Beşiktaş'ta Gedson, Fenerbahçe'de Fred var. Bu baskıların şiddeti Mourinho döneminde düşük" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY-FENERBAHÇE KADRO KIYASI

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kadrosunu kıyaslayan Dilmen, "İsmail Kartal döneminde Fenerbahçe'nin en büyük sırrı müthiş baskı yapıyordu. Galatasaray niye hep şampiyonluk yarışında favori gösteriliyor. 10 numaran iyi olacak bir kere. Omurgan iyi olacak. Muslera, Torreira, Mertens, Icardi veya Osimhen. Hep Türkiye Ligi'ne göre 10 üzerinden 8'lik, 10'luk oyuncular var. Fenerbahçe'nin kadrosu iyi ama hep 7'lik oyuncular var" dedi.