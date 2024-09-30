'Türkiye'de garip şeyler var' demişti: Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı açıklaması!
Fenerbahçe Kulübü, Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Fenerbahçe, Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın 1 Ekim Salı günü saat 14.00'te basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Asbaşkanımız Acun Ilıcalı, 1 Ekim Salı günü Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde saat 14.00'te gündeme dair basın toplantısı düzenleyecektir. Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
ANTALYASPOR MAÇI SONRASI AÇIKLAMA
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Süper Lig'de Antalyaspor ile oynadıkları maçın ardından şu şekilde bir açıklama yapmıştı:
"Böyle sıcak sıcak, tam pozisyonlar değerlendirmeden açıklama yapmak istemiyoruz. Bildiğimiz her şeyi bir araya getirip öyle konuşmak istiyoruz. Bunu da 1-2 gün içerisinde yapacağız. Türkiye'de şu anda olan garip şeyler var. Yani taraftarlarımız şunu çok iyi bilsinler. Aynı filmin oynanmasına izin vermeyeceğiz. Fenerbahçe olarak federasyonumuza güveniyoruz. Başkanımız da bu konuda hatırlıyorsunuz açıklama yaptı. Yeni bir federasyon. Federasyonumuzun niyeti gayet iyi. Fakat olan gariplikleri onlarla paylaşacağız. Videoları da onlara ileteceğiz. Bugün olan şeyleri herkes görmüştür herhalde. Hani çok net bir penaltı pozisyonunun verilmemesi... Vermeyi geçtik, hiç incelenmemesi. Bizim VAR'ların yaklaşık beş saniyeyle on beş saniye arasında yüz metre koşusu gibi yapılıp başka VAR'ların maratona dönmesi, son derece uzun uzun incelenmeler olması, bizde de 'hadi başlayın' olması. Bunlar tabii ki çok garip şeyler. Ama öncelikle pozisyonları hep beraber bir inceleyelim. Hakem hocalarımızın dediklerine bakalım. Ondan sonra bununla ilgili gerekli açıklamaları yapacağız. Yani iki gün içerisinde biz önemli açıklamalar yapacağız."
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