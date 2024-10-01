Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarının hakemleri açıklandı!

Yayınlanma: 01.10.2024 - 12:04

Güncelleme: 01.10.2024 - 12:05

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta, 3 Ekim Perşembe günü oynananacak maçlarla başlayacak.

Bu karşılaşmalar öncesinde UEFA maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Galatasaray'ın RFS'ye konuk olacağı mücadeleyi Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova yönetecek.

Glova'nın yardımcılıklarını Daniel Polacek ve Peter Bednar üstlenecek. VAR hakemi olarak Michal Ocenas, dördüncü hakem olarak Lukas Dzivjak görev yapacak.

AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Beşiktaş'ın sahasında Eintrahct Frankfurt ile oynayacağı karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton yönetecek. Daniel McFarlane ve David McGeachie, Beaton'ın yardımcılıklarını üstlenecek.

Mücadelede Nicholas Walsh VAR hakemi, Christopher Graham ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe'nin Twente'ye konuk olacağı karşılaşmada ise İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh görev alacak. Cavanagh'ın yardımcılıklarını Lee Betts ve James Mainwaring yapacak.

Karşılaşmanın VAR hakemi Stuart Attwell, dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

AVRUPA LİGİ TAKVİMİ

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe deplasmanda, Beşiktaş ise evinde sahaya çıkacak.

Lig aşamasına Paok galibiyetiyle başlayan Galatasaray ikinci haftada deplasmanda RFS ile karşılaşacak. Sahasında Union SG'yi mağlup ederek Avrupa Ligi'ndeki ilk maçından 3 puanla ayrılan Fenerbahçe ise Twente'ye konuk olacak. Ajax'a deplasmanda kaybeden Beşiktaş, ikinci hafta mücadelesinde sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.

RFS-Galatasaray maçı TSİ 19.45'te, Beşiktaş-Eintracht Frankfurt ve Twente-Fenerbahçe maçları ise 22.00'de başlayacak. 3 maç da 3 Eylül Perşembe günü oynanacak.