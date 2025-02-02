Roma - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma, İtalya Serie A'nın 23. haftasında sahasında Napoli ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Şubat 2025 Pazar, 13:18
Roma - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A' 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Roma - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Claudio Ranieri yönetimindeki Roma, sahasında Antonio Conte'nin ekibi Napoli ile karşılaşacak.

Roma - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ROMA - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

Roma - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ROMA - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Michael Fabbri'nin yöneteceği karşılaşma S Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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