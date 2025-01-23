Roma, Devyne Rensch'i kadrosuna kattı
Roma, Ajax'tan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Devyne Rensch'i kadrosuna kattı.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, savunmasını Ajax'tan Devyne Rensch ile güçlendirdi.
Roma'dan yapılan açıklamada, 22 yaşındaki sağ bek ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Roma'nın Hollandalı futbolcu için 6 milyon euro bonservis ücreti ödemesi bekleniyor.
Ajax'ın altyapısından yetişen Rensch, Hollanda ekibinde 156 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 12 asistlik performans ortaya koydu.
Etiketler: #roma #transfer #Devyne Rensch
Spor Haberleri
- Türk Hava Yolları, adını dörtlü finale yazdırdı
- Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
- Anadolu Efes'te ayrılık! Justus Hollatz...
- Roma, Devyne Rensch'i kadrosuna kattı
- Iğdır FK, Antoine Conte'yi kadrosuna kattı
- Dimitrios Pelkas, Yunanistan'a transfer oldu!
- Altınordu'dan iki gurbetçi daha
- Juventus, Kolo Muani'yi açıkladı!
- Kadın futbolda tarihi bonservis: 1.1 milyon dolar
- Juventus, Kolo Muani'yi açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- TCMB faiz kararı açıklandı!
- ‘İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye...'
- Pul biberin içinden bakın ne çıktı!
- İspanya'da gündem Arda Güler
- 'O masadan Sayın Bakan istifa ederek kalkacak'
- Orhan Gencebay'ın yangın faciası açıklaması tepki çekti!
- Yürürlüğe giren yönetmelik yargıya taşındı
- ‘Turizm belgeli işletmelerin denetimi bakanlığa aittir’
- Güvenlik görevlisi çalıştığı bankada intihar etti
- 'Sorumlu yok, utanma yok, insanlık yok...'