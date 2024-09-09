Slovenya - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Slovenya, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Kazakistan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı sürüyor.
Matjaz Kek yönetimindeki Slovenya, sahasında Stanislav Cherchesov'un ekibi Kazakistan ile karşı karşıya gelecek.
SLOVENYA - KAZAKİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Stozice Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'da başlayacak.
SLOVENYA - KAZAKİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşma EXXEN'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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