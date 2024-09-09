Slovenya - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Slovenya - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Slovenya, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Kazakistan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2024 Pazartesi, 11:14
Slovenya - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı sürüyor.

Slovenya - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Matjaz Kek yönetimindeki Slovenya, sahasında Stanislav Cherchesov'un ekibi Kazakistan ile karşı karşıya gelecek.

Slovenya - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SLOVENYA - KAZAKİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Stozice Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'da başlayacak.

Slovenya - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SLOVENYA - KAZAKİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşma EXXEN'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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