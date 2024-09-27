Spor yazarları Ajax - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Acı bir hayal kırıklığı...'
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Ajax'a 4-0 mağlup oldu. Spor yazarları, Ajax-Beşiktaş maçını yorumladı.
"GENÇLER-ÜNLÜLER"
Gülengül Altınsay: "Ajax sürekli kadrosunu yenileyerek genç oyuncularla oynayan bir ekip. Yine 40’lık kaleci Pasveer ve 34’lük Henderson’a rağmen yaş ortalaması 23.5. Bizim 17’lik Mustafa’ya rağmen yaş ortalamamız 25.6. Bu yüzden Gio Hoca iki takım arasındaki hız ve enerji farkını gözetmiş orta sahayı sert tutmaya çalışmış. Onana’yı Musrati’nin yanına koymuş. Ama savunmayı geriye çekmemiş. Ne var ki ileride baskı kuramayınca sık sık kalemize çekiliyoruz. Nitekim 31’e kadar dayanabiliyoruz; Fitz-Jim sağdan soldan yelpaze gibi açılıp gelmelerinin sonucunu alıyor. Fitz-Jim durdurulacak gibi değil. Beşiktaş savunma 4’lüsü ile iki stoper sadece bu sezon birlikteler ve pire gibi hareketli Ajax’lı gençlere yetişmeleri pek mümkün gözükmüyor. Top bize geçtiğinde de yeterli baskıyı kuramayınca ıstırap devam ediyor. 2. yarıya Mustafa’nın yerine Immobile’yi alarak giriyoruz. Fakat 51’de, 55’te, 73’te gelen goller yine Ajax’tan. Biz ceza alanına bile giremiyoruz. Futbolda hızın, dinamizmin ve takım uyumunun önemi bir kez daha kanıtlanıyor. Yani uçaktan yarı emekli ünlü futbolcu indirmekle olmuyor." (Cumhuriyet)
"SAVUNMADA ÇOK EKSİK, HÜCÜMDA HİÇ YOKTU"
Güntekin Onay: "Beşiktaş dün savunmada çok hata yaptı, rakibe kolay teslim oldu. Hücumda da son derece etkisizdi. Maçı isabetli şut atmadan tamamladı. UEFA Avrupa Liginin yeni formatında gol averajı da önemli ve bu lig bittiği zaman birçok takım aynı puanlarla tamamlayacak ve o zaman genel averaj (gol farkı) devreye girecek. 4-0’lık yenilgi bu açıdan da olumsuz. Ajax, dün maça çekingen başladı ancak sonradan oyun içinde elde ettiği özgüven ile Beşiktaş’a büyük üstünlük kurdular. Beşiktaş, bu maçtan dersler çıkartmalı. Van Bronckhorst daha sert ve sıkı bir takım inşa etmeli. Ayrıca Beşiktaş, kale önünde derin savunma konusunda da sorunlar yaşıyor. Kanatları kapatamıyor. Dün gece sezonun ilk dersini almak zorunda kaldığı önemli bir sınavı geride bıraktı siyah beyazlılar. Yoğun maç takvimi böyle giderse Beşiktaş’ı çok yaralar." (Hürriyet)
"DÜNYANIN EN PAHALI KORKULUĞU"
Ali Ece: "İlk yarı boyunca iki stoper Baas ve Şutalo defalarca geriden dikey driplinglerle çok rahat çıktılar. Rakip gelirken karşılaması gereken sözde pivotu çiftleyen Onana ne yaptı: 16’da Fitz Jim’den bir çalım yedi ki geçen sezon 2. Amatör’de çalıştırdığım Boğaziçi’nin hiçbir oyuncusu asla o kadar amatörce çalım yemediler! Giovanni hocam değişikliklerde çok fena geç kalınca 55. dakikada 3 farklı yenik duruma çoktan düşmüştük! Devre başlar başlamaz Beşiktaş yine top çıkartırken hata yapmış, Ajax’lılar ortada nasıl olsa 4 milyon Avro’ya kaskallanmış korkuluk var rahatlığıyla yine merkezden bomboş gelip golü atmıştı. Sevgili Giovanni hocam, kısa sürede çok güzel işler yaptın ancak dünkü başlangıç 11’inde adeta pasta yaparken hamur yerine süpürge otu kullanmak benzeri bir hata yaparak dünyanın en pahalı korkuluğunu 6 numarada başlattın. Lütfen tekrar etme!" (Fanatik)
"SÜRPRİZLERİN SONU ACI HAYAL KIRIKLIĞI"
Ali Gültiken: "Ajax, Avrupa futbolunun en köklü ekollerinden birine sahip. 1970'li yıllardan beri oluşturdukları sistemle birçok kuşak yetiştirdiler. Bunlar hem Hollanda futboluna hem de dünya futboluna etki eden isimler oldular. Beşiktaş karşısında Ajax'ın ilk 11'inde altyapısında yetişmiş 7 oyuncu vardı. Yıldız görünmeseler de bu sistem içinde yetişmiş özverisi olan oyunculardı. Ajax'ın bir diğer özelliği de kanat oyununu en iyi uygulayan sistemlerden biri olması. Beşiktaş bu oyunu bilen bir teknik adamla maça çıktı. Uygulama olarak mutlaka birçok şeyi futbolculara anlatmıştır, yapmalarını istemiştir. Ancak sahaya baktığımızda sanki ilk defa bu tür rakiple oynuyormuş izlenimi aldık. Rakibinden fazla topa sahip olamaya çalışmak fikir olarak önemli görülebilir fakat icraatta topa nerede nasıl sahip oluğunuz çok daha önemli. Rakip ceza sahasına girmeden ve isabetli şut atmadan topa sahip olmanın dün akşamki gibi hiçbir faydası olmaz. Bir diğer konu da top rakipteyken bu kadar rahat oynamalarına müsaade etmesiydi. Kanat bekleri çok rahat atağa çıktı, iki kanat ofansif ismi Traore ile Godst çok rahat ceza sahasının içinde girdiler, orta yaptılar. Bu kadar rahat oynamalarına izin vermenin faturası da çok ağır oldu. Bu oyun kadar Bronckhorst'un 11'deki tercihleri de çok karşılık bulmadı. Uzun zamandır oynamayan Onana, tecrübesiz Mustafa ile başlamanın yanından Rafa'yı da kanada koyup savunma bekini kovalamasını beklemek hayalcilik oldu. Sonucu acı bir hayal kırıklığı..." (Sabah)
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