St. Etienne - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Olympique Lyon, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 30. haftasında deplasmanda St. Etienne ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor.
Paulo Fonseca yönetimindeki Olympique Lyon, deplasmanda Eirik Horneland'in ekibi St. Etienne ile karşı karşıya gelecek.
ST. ETİENNE - LYON MAÇI SAAT KAÇTA?
Geoffroy Guichard Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
ST. ETİENNE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
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