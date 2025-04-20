St. Etienne - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

St. Etienne - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Olympique Lyon, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 30. haftasında deplasmanda St. Etienne ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
20 Nisan 2025 Pazar, 14:41
St. Etienne - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa Ligue 1'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor.

St. Etienne - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Paulo Fonseca yönetimindeki Olympique Lyon, deplasmanda Eirik Horneland'in ekibi St. Etienne ile karşı karşıya gelecek.

St. Etienne - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ST. ETİENNE - LYON MAÇI SAAT KAÇTA?

Geoffroy Guichard Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

St. Etienne - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ST. ETİENNE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA? 

Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

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