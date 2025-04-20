Galatasaraylı yöneticiden Erden Timur müjdesi: 'Bugün yok ama...'

Galatasaray Kulübü Yöneticisi Bora Bahçetepe, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bahçetepe, Eski Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur hakkında önemli ifadeler kullandı.

Galatasaraylı yöneticiden Erden Timur müjdesi: 'Bugün yok ama...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.04.2025 - 12:21

Galatasaray yöneticisi Bora Bahçetepe, Eski Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'la ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ekol TV'ye konuşan Bahçetepe, "Erden Timur'un olmaması benim bildiğim kadarıyla kendi tasarrufu. Çok özel bir insan ama İbrahim Bey de Abdullah Bey de çok özel insanlar. Hepimiz burada görev alıyoruz. Görev sürecinde işi en iyi şekilde yapmak istiyoruz" dedi.

"ERDEN BEY BUGÜN YOK AMA..."

Erden Timur'un gelecek yıllarda Galatasaray'da görev alacağını düşündüğünü ifade eden Bahçetepe, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu görev, devir-teslim olarak düşünüyorum. Erden Bey bugün yok ama belki daha sonra olur. Bayağı genç bir kardeşimiz, önümüzdeki yıllarda kesin görev alacağını düşünüyorum. Her yiğidin yoğurt yemesi farklıdır. Galatasaray yine şampiyonluğa gidiyor. Demek ki başarı var."


Etiketler: #erden timur #galatasaray #Bora Bahçetepe

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