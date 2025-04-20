Galatasaraylı yöneticiden Erden Timur müjdesi: 'Bugün yok ama...'
Galatasaray Kulübü Yöneticisi Bora Bahçetepe, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bahçetepe, Eski Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur hakkında önemli ifadeler kullandı.
Galatasaray yöneticisi Bora Bahçetepe, Eski Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'la ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Ekol TV'ye konuşan Bahçetepe, "Erden Timur'un olmaması benim bildiğim kadarıyla kendi tasarrufu. Çok özel bir insan ama İbrahim Bey de Abdullah Bey de çok özel insanlar. Hepimiz burada görev alıyoruz. Görev sürecinde işi en iyi şekilde yapmak istiyoruz" dedi.
"ERDEN BEY BUGÜN YOK AMA..."
Erden Timur'un gelecek yıllarda Galatasaray'da görev alacağını düşündüğünü ifade eden Bahçetepe, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu görev, devir-teslim olarak düşünüyorum. Erden Bey bugün yok ama belki daha sonra olur. Bayağı genç bir kardeşimiz, önümüzdeki yıllarda kesin görev alacağını düşünüyorum. Her yiğidin yoğurt yemesi farklıdır. Galatasaray yine şampiyonluğa gidiyor. Demek ki başarı var."
Spor Haberleri
- Chelsea, Fulham deplasmanında
- NBA'de play-off'lar başladı: İlk sürpriz geldi!
- Fenerbahçe maçına Hollandalı VAR!
- Fenerbahçe'nin rakibi VakıfBank
- Galatasaraylı yöneticiden Erden Timur müjdesi!
- Eski Amedsporludan Burak Süleyman'a tehdit!
- 'Takımın aklı sahada değil'
- 'Bu takım nasıl bu kadar düşebilir?'
- Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor
- Roma'dan 17 maçlık müthiş seri!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Turp ile şalgam ile devlet idare edilmez!'
- 'Hiçbir arkadaşımız gözaltına alınmayacak'
- Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?
- 'O dolduramadıkları yeri biz doldurduk'
- İstanbul Emniyeti'ne 'tutanakları paylaşın' çağrısı
- Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ hakkında karar
- Faturalarda 'rant oyunu'
- Erdoğan'dan '1 artı 1' açıklaması
- Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu
- Burak Süleyman'dan Amed tribünlerine flaş hareket!