St. Pauli - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Bayer Leverkusen, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 30. haftasında deplasmanda St. Pauli ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 30. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, deplasmanda Alexander Blessin'in ekibi St. Pauli ile karşılaşacak.
ST. PAULİ - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Millerntor Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
ST. PAULİ - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Sören Storks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.
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