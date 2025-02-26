Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında deplasmanda Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
26 Şubat 2025 Çarşamba, 11:32
Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor. 

Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşılaşacak.

Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TOTTENHAM - MANCHESTER CİTY SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TOTTENHAM - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngilz hakem Jarred Gillett'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

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