Manchester United kabustan uyandı

Manchester United, 2-0 geriye düştüğü Everton deplasmanından son bölümde bulduğu gollerle 1 puan aldı.

Manchester United kabustan uyandı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.02.2025 - 17:49

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Everto ile Manchester United karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Everton, 19. dakikada Beto ve 33. dakikada Abdoulaye Doucoure'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Manchester United, 72. dakikada Bruno Fernandes'in frikik golüyle farkı 1'e indirdi. Manuel Ugarte, 80. dakika skora eşitliği getirdi.

2 maç aradan sonra puan alan Manchester United, puanını 30'a yükseltti.

Yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran ve 2. beraberliğini elde eden Everton, puanını 31'e çıkardı.

Manchester United, gelecek hafta Ipswich Town'u ağırlayacak. Everton ise Brentford deplasmanına gidecek.


Etiketler: #manchester united #everton #İngiltere Premier Lig

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