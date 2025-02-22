Manchester United kabustan uyandı
Manchester United, 2-0 geriye düştüğü Everton deplasmanından son bölümde bulduğu gollerle 1 puan aldı.
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Everto ile Manchester United karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Everton, 19. dakikada Beto ve 33. dakikada Abdoulaye Doucoure'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Manchester United, 72. dakikada Bruno Fernandes'in frikik golüyle farkı 1'e indirdi. Manuel Ugarte, 80. dakika skora eşitliği getirdi.
2 maç aradan sonra puan alan Manchester United, puanını 30'a yükseltti.
Yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran ve 2. beraberliğini elde eden Everton, puanını 31'e çıkardı.
Manchester United, gelecek hafta Ipswich Town'u ağırlayacak. Everton ise Brentford deplasmanına gidecek.
Etiketler: #manchester united #everton #İngiltere Premier Lig
Spor Haberleri
- Kasımpaşa'ya Nuno da Costa'dan kötü haber!
- Antalyaspor evinde 3 maç sonra galip!
- Manchester United kabustan uyandı
- Fenerbahçe maçı öncesi Antalyaspor'a kötü haber!
- Avrupa, Fenerbahçe'nin kurasını konuşuyor
- Manchester United'dan Altay Bayındır açıklaması!
- Keçiörengücü 90'da attı, Gençlerbirliği yıkıldı
- Sivasspor sahasında 1 puanla yetindi!
- Kayserispor'da Nurettin Açıkalın yeniden başkan seçildi!
- Kar alarmı sürüyor: BUDO'nun 4 seferi daha iptal edildi
En Çok Okunan Haberler
-
- HDK soruşturmasında 30 tutuklama!
- İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
- SPK'den kritik açıklama
- Büyük kongreye saatler kala bomba kulis...
- Dünyaca ünlü moda devi iflas etti
- 'Volkan aktif hale geldi, iki senaryo var!'
- 'Sahte diploma' soruşturmasına ilk tepki
- Anderlecht'ten resmi açıklama geldi!
- 'Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığını bırakmalı'
- Akit yazarı, İmamoğlu'nu hedef aldı