Manchester United'dan Altay Bayındır açıklaması!
Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Altay Bayındır'ın son durumunu paylaştı.
Premier Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Manchester United, Everton deplasmanında kazanıp çıkışa geçmek istiyor.
Geçtiğimiz hafta Tottenham'la oynanan maçta sakatlıklar nedeniyle kadrosunu akademi futbolcularıyla tamamlamak zorunda kalan Manchester United'a Everton maçı öncesi 3 isimden iyi haber geldi.
Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim sakatlıklarını atlatan Christian Eriksen, Leny Yoro ve Manuel Ugarte'nin takıma dönebilecek durumda olduğunu söyledi.
Sezonun kalan kısmında oynaması beklenmeyen Amad Diallo'nun yanı sıra Toby Collyer, Kobbie Mainoo, Mason Mount ve Luke Shaw'un sakatlıkları sürüyor.
ALTAY BAYINDIR AÇIKLAMASI
Takımdaki kalecilerin sakatlıklarıyla ilgili Amorim, "Altay iyileşiyor, Tom (Heaton) da öyle. Tekrar ediyorum, bir gün veremem ama iyileşme süreci devam ediyor" dedi.
Bu sezon Manchester United formasıyla 6 maça çıkan Altay Bayındır, kalesinde 8 gol gördü. Milli kaleci 2 maçta ise kalesini gole kapattı.
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