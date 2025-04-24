Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 20:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
24 Nisan 2025 Perşembe, 11:34
Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor. 

Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, sahasında Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma ATV'den naklen yayımlanacak.

Tek maç eleme usulüne üzerinden oynanan karşılaşmayı kazanan takım, finalde Galatasaray'ın rakibi olacak. 

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