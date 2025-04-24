Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 20:30'da başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor.
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, sahasında Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?
Papara Park'ta oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma ATV'den naklen yayımlanacak.
Tek maç eleme usulüne üzerinden oynanan karşılaşmayı kazanan takım, finalde Galatasaray'ın rakibi olacak.
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