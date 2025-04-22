Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü çocuk taraftarlara ücretsiz
Trabzonspor Kulübü, İstanbul’da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının verildiği tribünün, Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Göztepe ile oynayacakları maçta çocuk taraftarlara ücretsiz olacağını duyurdu.
Trabzonspor Kulübü, İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının Papara Park’ta yaşatılması için, ‘Fırtına’ olan tribünün adını ‘Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü’ olarak değiştirdiklerini duyurmuştu. Kulüpten yapılan yeni açıklamayla, Minguzzi'nin adının verildiği tribünün, 24 Nisan Perşembe günü Trabzonspor’un Göztepe'yi konuk edeceği Türkiye Kupası Yarı Finali’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuk taraftarlara ücretsiz olacağını belirtildi.
‘ONUN HATIRASINA SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN GÖREVİ’
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Trabzonspor Genel Sekreteri Sami Karaman, “Mattia Ahmet Minguzzi adıyla ilk kez taraftarlarımızı ağırlayacak olan tribünümüzün ilk sesi çocuklarımızdan gelsin istedik. Hayattan koparılan evladımızın adını yaşatmak ve onun hatırasına sahip çıkmak hepimizin görevi.
Tribünümüzde çocuklarımızın coşkusuyla Mattia Ahmet’in anısını yaşatacak olmak bizim için hem onur hem de derin bir sorumluluk. Bu vesileyle tüm çocuklarımızı, bu özel günde ‘Mattia Ahmet Minguzzi’ Tribünümüze davet ediyor, hep birlikte bu anlamlı günü daha da anlamlı kılmayı planlıyoruz” dedi.
Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü, çocuk taraftarlarımıza ücretsiz olacak— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 22, 2025
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