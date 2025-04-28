Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi Final karşılaşmasında İsviçre'de Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
UEFA Gençlik Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor.
Eyüp Saka yönetimindeki Trabzonspor, İsviçre'nin Nyon kentinde Belletti'nin ekibi Barcelona U19 ile karşı karşıya gelecek.
TRABZONSPOR U19 - BARCELONA U19 MAÇI SAAT KAÇTA?
Colovray Sports Center'da oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.
TRABZONSPOR U19 - BARCELONA U19 MAÇI SAAT KAÇTA?
İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
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