UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe ile Olimpik Lyon 0-0 berabere kaldı. Galatasaray'ın beraberlikle Beşiktaş'ın da galibiyetle kapattığı haftada futbolseverler Türkiye'nin ülke puanı sıralamalarında kaçıncı sırada olduğunu merak ediyor. Peki, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel ülke puanı sıralamarında Türkiye hangi basamakta?