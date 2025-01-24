Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel ülke puanı sıralamarında Türkiye hangi basamakta?
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, bu haftanın Türk takımları adına son maçını oynadı. Bu gelişmenin ardından futbolseverler Türkiye'nin ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel ülke puanı sırlamalarında Türkiye hangi basamakta?
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe ile Olimpik Lyon 0-0 berabere kaldı. Galatasaray'ın beraberlikle Beşiktaş'ın da galibiyetle kapattığı haftada futbolseverler Türkiye'nin ülke puanı sıralamalarında kaçıncı sırada olduğunu merak ediyor. Peki, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel ülke puanı sıralamarında Türkiye hangi basamakta?
1) İNGİLTERE - 100.088 PUAN
2) İTALYA - 88.168 PUAN
3) İSPANYA - 82.418 PUAN
4) ALMANYA - 78.785 PUAN
5) FRANSA - 65.664 PUAN
6) HOLLANDA - 61.232 PUAN
7) PORTEKİZ - 58.466 PUAN
8) BELÇİKA - 52.300 PUAN
9) ÇEKYA - 42.650 PUAN
10) TÜRKİYE - 41.700 PUAN
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