Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel ülke puanı sıralamarında Türkiye hangi basamakta?

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel ülke puanı sıralamarında Türkiye hangi basamakta?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, bu haftanın Türk takımları adına son maçını oynadı. Bu gelişmenin ardından futbolseverler Türkiye'nin ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel ülke puanı sırlamalarında Türkiye hangi basamakta?

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2025 Cuma, 10:44
Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel ülke puanı sıralamarında Türkiye hangi basamakta?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe ile Olimpik Lyon 0-0 berabere kaldı. Galatasaray'ın beraberlikle Beşiktaş'ın da galibiyetle kapattığı haftada futbolseverler Türkiye'nin ülke puanı sıralamalarında kaçıncı sırada olduğunu merak ediyor. Peki, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel ülke puanı sıralamarında Türkiye hangi basamakta?

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel ülke puanı sıralamarında Türkiye hangi basamakta?

1) İNGİLTERE - 100.088 PUAN

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel ülke puanı sıralamarında Türkiye hangi basamakta?

2) İTALYA - 88.168 PUAN

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel ülke puanı sıralamarında Türkiye hangi basamakta?

3) İSPANYA - 82.418 PUAN

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel ülke puanı sıralamarında Türkiye hangi basamakta?

4) ALMANYA - 78.785 PUAN

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel ülke puanı sıralamarında Türkiye hangi basamakta?

5) FRANSA - 65.664 PUAN

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel ülke puanı sıralamarında Türkiye hangi basamakta?

6) HOLLANDA -  61.232 PUAN

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel ülke puanı sıralamarında Türkiye hangi basamakta?

7) PORTEKİZ - 58.466 PUAN

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel ülke puanı sıralamarında Türkiye hangi basamakta?

8) BELÇİKA - 52.300 PUAN

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel ülke puanı sıralamarında Türkiye hangi basamakta?

9) ÇEKYA - 42.650 PUAN

Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel ülke puanı sıralamarında Türkiye hangi basamakta?

10) TÜRKİYE - 41.700 PUAN

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