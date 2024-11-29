10 bin kere simüle edildi: Avrupa Ligi'nde tek Türk takımı için 'kesin' denildi!

Yayınlanma: 29.11.2024 - 14:14

Güncelleme: 29.11.2024 - 14:14

Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 24'e girmesine kesin gözüyle baktığı 7 takımı açıkladı.

Avrupa Ligi'nin 10 bin kere simüle edildiği ve her seferinde aynı 7 takımın ilk 24'e girdiği belirtildi. Bu ekiplerin içerisinde tek Türk takımı yer aldı.

İşte Avrupa Ligi'nde ilk 24'e girmesine kesin gözüyle bakılan 7 takım:

7- Anderlecht

6- Lyon

5- Ajax

4- Galatasaray

3- Eintracht Frankfurt

2- Athletic

1- Lazio