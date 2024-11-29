10 bin kere simüle edildi: Avrupa Ligi'nde tek Türk takımı için 'kesin' denildi!
UEFA Avrupa Ligi, 5. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından simüle edildi. 10 bin simülasyonun tamamında ilk 24'e giren sadece tek Türk takımı olduğu belirtildi.
Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 24'e girmesine kesin gözüyle baktığı 7 takımı açıkladı.
Avrupa Ligi'nin 10 bin kere simüle edildiği ve her seferinde aynı 7 takımın ilk 24'e girdiği belirtildi. Bu ekiplerin içerisinde tek Türk takımı yer aldı.
İşte Avrupa Ligi'nde ilk 24'e girmesine kesin gözüyle bakılan 7 takım:
7- Anderlecht
6- Lyon
5- Ajax
4- Galatasaray
3- Eintracht Frankfurt
2- Athletic
1- Lazio
Etiketler: #uefa avrupa ligi #galatasaray #fenerbahçe #beşiktaş
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