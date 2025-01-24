Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin son durumu: Türk futbolunda bir ilk yaşanabilir!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 09:12

Güncelleme: 24.01.2025 - 09:12

Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi'ndeki kaderi son maçlara kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın son maçları sonrası eşleşmeler ortaya çıkacak. İşte takımların son maçlar öncesi karşısına çıkabilecek ihtimaller;

Galatasaray, son maçına Ajax deplasmanında çıkacak. Sarı-kırmızılılar maçı kazanırsa çok yüksek ihtimalle ilk 8'de yer alacak. Maçın berabere bitmesi ve kaybedilmesi halinde ise play-off turunda mücadele edecek.

Fenerbahçe son maçına Midtjylland deplasmanında çıkacak. 9 puanı bulunan Fenerbahçe, maçı kazanırsa ya da berabere kalırsa play-off turunda yerini ayırtacak. Sarı-lacivertliler maçı kaybederse yarı yarıya ihtimalle ya yoluna devam edecek ya da elenecek.

Beşiktaş son maçına Twente deplasmanında çıkacak. Fenerbahçe gibi Beşiktaş'ın da 9 puanı bulunuyor. Bu nedenle Beşiktaş'ta kazanması ya da berabere kalması halinde play-off'ta yer alacak. Beşiktaş maçı kaybederse diğer maçların sonucuna göre yarı yarıya elenebilir ya da yoluna devam edebilir.

Son maçlar 30 Ocak günü oynanacak. 30 Ocak'ta TSİ 23.00'te başlayacak maçlar Türk takımlarının da sıralamasını belirleyecek. 31 Ocak günü çekilecek kurada eşleşmeler belli olacak.

NTV Spor'un haberine göre, kura sonuçlarına göre Türk futbolunda bir ilk ortaya çıkabilir. Türk futbolunda ilk kez 3 büyük kulüp bir Avrupa Kupası'nda eşleşebilir. Örneğin, 9 veya 10. sıradaki takımlardan birisi kurada, 23.veya 24. takımla eşleşecek.