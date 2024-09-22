Villarreal - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Villarreal - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, İspanya La Liga'nın 6. haftasında deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2024 Pazar, 13:55
Villarreal - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga heyecanı devam ediyor.

Villarreal - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Marcelino Toral'ın ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

Villarreal - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

VILLARREAL - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

La Ceramica Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.30'da başlayacak.

Villarreal - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

VILLARREAL - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Mateo Busquets'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

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