Villarreal - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, İspanya La Liga'nın 6. haftasında deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19.30'da başlayacak.
İspanya La Liga heyecanı devam ediyor.
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Marcelino Toral'ın ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.
VILLARREAL - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
La Ceramica Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.30'da başlayacak.
VILLARREAL - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Mateo Busquets'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
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