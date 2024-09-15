Lamine Yamal yıldızlaştı: Barcelona deplasmanda gol oldu yağdı!

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Girona'yı 4-1 mağlup etti.

Lamine Yamal yıldızlaştı: Barcelona deplasmanda gol oldu yağdı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2024 - 20:33

İspanya Ligi'nde 5. hafta maçında Girona ile Barcelona karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-1'lik skorla konuk ekip Barcelona oldu.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 30 ve 37. dakikada Lamine Yamal, 47. dakikada Dani Olmo, 64. dakikada Pedri kaydetti.

Girona'nın tek golü 80. dakikada Christian Stuani'den geldi.

BARCELONA 10 KİŞİ KALDI

Konuk ekip Barcelona'da 69. dakikada oyuna giren Ferran Torres, 86. dakikada kırmızı kart gördü.

Teknik direktör Hansi Flick yönetiminde lige 5'te 5 ile başlayan Barcelona, 15 puanla haftayı lider kapattı. Girona 7 puanda kaldı.

İspanya Ligi'nde gelecek hafta Girona, Valencia'ya konuk olacak. Barcelona, Villarreal deplasmanına çıkacak.


Etiketler: #Lamine Yamal #barcelona #girona #la liga

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