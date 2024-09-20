Monaco deplasmanında Barcelona'ya soğuk duş!

Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Barcelona, deplasmanda Monaco'ya 2-1 mağlup oldu.

Monaco deplasmanında Barcelona'ya soğuk duş!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2024 - 00:10

Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Barcelona, deplasmanda Monaco ile karşılaştı. Louis-II Stadı'nda oynanan maçı Monaco 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Akliouche, 71. dakikada ise Ilenikhena kaydetti. Barcelona'nın tek golü 28. dakikada Lamine Yamal'dan geldi.

Barcelona'da Eric Garcia, 10. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Hansi Flick önderliğindeki Barcelona, resmi maçlarda bu sezon ilk kez mağlup oldu.

Bir sonraki maçta Barcelona, Young Boys ile oynayacak. Moncao ise Dinamo Zagreb'e konuk olacak.


Etiketler: #barcelona #monaco #Şampiyonlar Ligi

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