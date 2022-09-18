Younes Belhanda, Adana Demirspor - Antalyaspor maçında rekor kırdı

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2022 Pazar, 09:47
<p>Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşma lacivert-mavililerin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. </p>

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşma lacivert-mavililerin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 

<p>Adana Demirspor'un farklı galibiyetinde ön plana çıkan ayrıntı ise Younes Belhanda'nın performansı oldu. </p>

Adana Demirspor'un farklı galibiyetinde ön plana çıkan ayrıntı ise Younes Belhanda'nın performansı oldu. 

<p>Mavi-lacivertlilerin Faslı yıldızı, ligin 7. haftasında deplasmanda konuk oldukları Antalyaspor maçının henüz 47. saniyesinde topu filelere gönderdi.</p>

Mavi-lacivertlilerin Faslı yıldızı, ligin 7. haftasında deplasmanda konuk oldukları Antalyaspor maçının henüz 47. saniyesinde topu filelere gönderdi.

<p>Belhanda'dan önce, Galatasaray forması giyen Sergio Oliveira, Konyaspor maçında 59. saniyede attığı golle sezonun en erken golüne imza atmıştı.</p>

Belhanda'dan önce, Galatasaray forması giyen Sergio Oliveira, Konyaspor maçında 59. saniyede attığı golle sezonun en erken golüne imza atmıştı.

<p><strong>SÜPER LİG TARİHİNİN EN ERKEN GOLÜ</strong></p> <p>Öte yandan Süper Lig tarihinin en erken golünü geçen sezon (2021-2022) Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir, Başakşehir'e atmıştı. Muhammet'in tarihe geçen golü henüz dokuzuncu saniyede gelmişti. </p>

SÜPER LİG TARİHİNİN EN ERKEN GOLÜ

Öte yandan Süper Lig tarihinin en erken golünü geçen sezon (2021-2022) Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir, Başakşehir'e atmıştı. Muhammet'in tarihe geçen golü henüz dokuzuncu saniyede gelmişti. 

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