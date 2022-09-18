Hatayspor İsmail Kartal'la görüşüyor
Geçen sezon Fenerbahçe'de görev yapan teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig ekibi Hatayspor ile görüşüyor. Güney ekibinin Serkan Özbalta ile yolları ayırdıktan sonra Kartal'la sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir takımla anlaşmayan teknik direktör İsmail Kartal'ın Süper Lig'e sürpriz bir takımla geri dönebileceği iddia edildi.
Fanatik'in haberine göre; Süper Lig'de bu sezon kötü performans gösteren Hatayspor, son olarak sarı-lacivertlileri çalıştıran İsmail Kartal'la görüşüyor.
RESMİ AÇIKLAMA YAKIN
Hatayspor yönetimi 6 haftada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan teknik direktör Serkan Özbalta ile yolları ayırmıştı. Serkan Özbalta'nın ayrılığı sonrası Hatayspor yönetimi İsmail Kartal ismini resmen duyuracak.
Hatayspor'da Volkan Demirel, Levent Şahin ve Gökhan Zan isimleri de gündeme gelmişti.
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