Galler evinde rahat kazandı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Galler, Kazakistan'ı 3-1 yendi.

Galler evinde rahat kazandı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 09:35

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Galler, Kazakistan'ı konuk etti.

Cardiff City Stadyumu'nda oynanan maçı Galler 3-1 kazandı. Galler'in gollerini 9. dakikada Daniel James, 47. dakikada Ben Davies ve 90. dakikada Matondo attı. Kazakistan'da Tagybergen 32. dakika penaltıdan ağları havalandırdı.

Galler puanını 3 yaptı. Kazakistan puanla tanışamadı.

GÜNÜN DİĞER MAÇLARI

Lihtenştayn 0-3 Kuzey Makedonya

Karadağ 3-1 Cebelitarık

Moldova 0-5 Norveç

Çek Cumhuriyeti 2-1 Faore Adaları

İsrail 2-1 Estonya


Etiketler: #Galler #Kazakistan #2026 Dünya Kupası Elemeleri
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