Galler evinde rahat kazandı
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Galler, Kazakistan'ı 3-1 yendi.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Galler, Kazakistan'ı konuk etti.
Cardiff City Stadyumu'nda oynanan maçı Galler 3-1 kazandı. Galler'in gollerini 9. dakikada Daniel James, 47. dakikada Ben Davies ve 90. dakikada Matondo attı. Kazakistan'da Tagybergen 32. dakika penaltıdan ağları havalandırdı.
Galler puanını 3 yaptı. Kazakistan puanla tanışamadı.
GÜNÜN DİĞER MAÇLARI
Lihtenştayn 0-3 Kuzey Makedonya
Karadağ 3-1 Cebelitarık
Moldova 0-5 Norveç
Çek Cumhuriyeti 2-1 Faore Adaları
İsrail 2-1 Estonya
Etiketler: #Galler #Kazakistan #2026 Dünya Kupası Elemeleri
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