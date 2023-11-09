Galler'in Türkiye maçı aday kadrosu belli oldu!
Galler, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu'nda milli takımımız ile oynayacağı karşılaşmanın aday kadrosunu açıkladı.
A Milli Futbol Takımı'nın 21 Kasım Salı günü 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında konuk olacağı Galler'in aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli takımın, Cardiff City Stadyumu'nda karşılaşacağı Galler'in aday kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester City), Tom King (Wolverhampton Wanderers)
Defans: Ben Davies (Tottenham Hotspur), Joe Rodon (Leeds United), Tom Lockyer (Luton Town), Chris Mepham (Bournemouth), Ben Cabango (Swansea City), Neco Williams (Nottingham Forest), Connor Roberts (Burnley), Niall Huggins (Sunderland)
Orta saha: Ethan Ampadu (Leeds United), Josh Sheehan (Bolton Wanderers), Jordan James (Birmingham City), Joe Morrell (Portsmouth), Harry Wilson (Fulham FC), David Brooks (Bournemouth), Daniel James (Leeds United), Nathan Broadhead (Ipswich Town), Liam Cullen (Swansea City) Brennan Johnson (Tottenham Hotspur)
Forvet: Kieffer Moore (Bournemouth), Tom Bradshaw (Milwall)
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