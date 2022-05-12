Galtier, Sala ile dalga geçen Nice taraftarlarına tepki gösterdi

12 Mayıs 2022 Perşembe, 12:20

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Nice'in teknik direktörü Christophe Galtier, kupa finalindeki bazı tezahüratları için taraftarlara sert tepki gösterdi.

55 yaşındaki Fransız teknik direktör, cumartesi günü Nantes ile oynadıkları ve 1-0 yenildikleri Fransa Kupası finalinde, trajik bir kazada hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ile dalga geçilmesini gündeme taşıdı.

Nice taraftarlarının eski Nantes'lı futbolcu için "Arjantinli iyi yüzemiyor, Emiliano Sala suyun altında" diye tezahürat etmesine tepki gösteren Galtier, "Duyduklarımı tanımlayacak söz bulamıyorum. Tüm oyuncuların ve ekibim adına Emiliano Sala'nın ailesinden ve Nantes Kulübünden özür diliyorum. Söyleyeceklerimden rahatsız olurlarsa antrenmana gelsinler, yüzlerine de söylerim" diye konuştu.

"PİSLİĞİN İÇİNDEYİZ"

Tribünlerin toplumun aynası olduğunu belirten deneyimli teknik direktör, "Bizim toplumumuz buysa, inanın bana pisliğin içindeyiz demektir. Duyduklarım kabul edilebilir şeyler değildi. Oyuncularımıza laf atıldı, hakeme küfürler edildi. Oysa ki kupayı kendimiz kaybettik. Tüm bunların arasında, trajik bir kazada hayatını kaybeden birinin isminin niye geçtiğini anlamıyorum. Benim için sürrealist bir olay. Ölülere küfretmek için geleceklerse, şişe atmak için geleceklerse, evlerinde kalsınlar. Bu kişiler olmadan da kazanırız" ifadelerini kullandı.

Galtier, milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de kadrosunda yer aldığı Lille ile geçen sezon lig şampiyonu olmuştu.