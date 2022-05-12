Sivasspor - Alanyaspor maçına kuzusu alınmayınca stadyumu terk etti

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2022 Perşembe, 11:07
<p>Sivas’ta oynanan Erkekler AXA Sigorta Kupa Voleybol Final maçına kartopu isimli kuzusuyla giden Faruk Işık, bu kez de Sivasspor ve Alanyaspor arasında oynan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçını kuzusu ile birlikte izlemek istedi.</p>

Sivas’ta oynanan Erkekler AXA Sigorta Kupa Voleybol Final maçına kartopu isimli kuzusuyla giden Faruk Işık, bu kez de Sivasspor ve Alanyaspor arasında oynan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçını kuzusu ile birlikte izlemek istedi.

<p>Kuzusunu yanından ayırmayan Işık, maç saati geldiğinde kuzusuyla birlikte maç izlemek için stadın yolunu tuttu. </p>

Kuzusunu yanından ayırmayan Işık, maç saati geldiğinde kuzusuyla birlikte maç izlemek için stadın yolunu tuttu. 

<p>Ancak Işık’a güvelik görevlileri kuzusuyla birlikte tribünlere alınamayacağı söylendi. Kuzusuyla birlikte maç heyecanını yaşamak isteyen Işık, büyük üzüntü yaşayarak stadı terk etti</p>

Ancak Işık’a güvelik görevlileri kuzusuyla birlikte tribünlere alınamayacağı söylendi. Kuzusuyla birlikte maç heyecanını yaşamak isteyen Işık, büyük üzüntü yaşayarak stadı terk etti

<p><strong>“İzin çıkarsa İstanbul’daki finale gideceğim”</strong></p> <p>Faruk Işık, maça kuzusuyla alınmadığı için büyük üzüntü yaşadığını belirterek, “Çok üzüldük, kuzumun herhangi bir sıkıntısı yok. Kucağımda oturup maç izleyecekti. Yetkililere bunu söyledim, buraya kadar gelip buradan dönüp gitmek zoruma gitti. Daha önce oynanan bir voleybol maçına kuzumla girmiştik. Şu an Sivasspor maçına girmemizde niye sıkıntı çıkıyor onu çözemedim. İstanbul’da oynanacak final maçına kuzuya izin çıkarsa gideceğim” dedi.</p>

“İzin çıkarsa İstanbul’daki finale gideceğim”

Faruk Işık, maça kuzusuyla alınmadığı için büyük üzüntü yaşadığını belirterek, “Çok üzüldük, kuzumun herhangi bir sıkıntısı yok. Kucağımda oturup maç izleyecekti. Yetkililere bunu söyledim, buraya kadar gelip buradan dönüp gitmek zoruma gitti. Daha önce oynanan bir voleybol maçına kuzumla girmiştik. Şu an Sivasspor maçına girmemizde niye sıkıntı çıkıyor onu çözemedim. İstanbul’da oynanacak final maçına kuzuya izin çıkarsa gideceğim” dedi.

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