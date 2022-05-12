Sivasspor - Alanyaspor maçına kuzusu alınmayınca stadyumu terk etti

“İzin çıkarsa İstanbul’daki finale gideceğim”

Faruk Işık, maça kuzusuyla alınmadığı için büyük üzüntü yaşadığını belirterek, “Çok üzüldük, kuzumun herhangi bir sıkıntısı yok. Kucağımda oturup maç izleyecekti. Yetkililere bunu söyledim, buraya kadar gelip buradan dönüp gitmek zoruma gitti. Daha önce oynanan bir voleybol maçına kuzumla girmiştik. Şu an Sivasspor maçına girmemizde niye sıkıntı çıkıyor onu çözemedim. İstanbul’da oynanacak final maçına kuzuya izin çıkarsa gideceğim” dedi.