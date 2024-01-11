Gambiya Milli Takımı oyuncuları uçakta bayılmıştı: Beşiktaş, Omar Colley'in son durumunu açıkladı

Yayınlanma: 11.01.2024 - 14:49

Güncelleme: 11.01.2024 - 15:00

Beşiktaş, Afrika Uluslar Kupası için Gambiya Milli Takımı'na giden Omar Colley'in durumuna ilişkin bir bilgilendirme yayınladı.

Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçağın boyutu nedeniyle oksijen eksikliği yaşandığı, Omar Colley'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

Siyah-beyazlı takımın açıklamasında, "Gambiya Milli Takımı'nın Afrika Kupası için yaptığı uçak yolculuğunda uçağın boyutu nedeniyle yaşanan oksijen eksikliğinden etkilenen futbolcumuz Omar Colley ve Gambiya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Gambiya, Fildişi Sahilleri'ne gitmek için bindiği uçakta oksijen sorunu yaşamış, birçok oyuncu oksijen azlığı nedeniyle baygınlık geçirmişti.

"HEPİMİZ ÖLEBİLİRDİK"

Nieuwsblad'a konuşan Gambiya Milli Takım Teknik Direktörü Tom Saintfiet, "Hepimiz ölebilirdik. Hepimiz çabucak uykuya daldık. Ben de öyle. Hayatımın nasıl bittiğine dair kısa rüyalar gördüm. Gerçekten. Dokuz dakika sonra pilot geri dönmeye karar verdi çünkü oksijen kaynağı yoktu. Bazı oyuncular inişten sonra bile uyanamadı. Neredeyse karbonmonoksit zehirlenmesi geçiriyorduk. Yarım saat daha uçsaydık hepimiz ölmüş olacaktık" yorumunu yaptı.