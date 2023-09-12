Gana evinde rahat galibiyet aldı

Hazırlık maçında Gana sahasında ağırladığı Liberya'yı mağlup etmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 21:08
Gana evinde rahat galibiyet aldı
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Milli takım arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında Gana evinde ağırladığı Liberya'yı 3-1 mağlup etti.

Gana'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Ernest Nuamah, 60. dakikada Muhammed Kudus ve Jordan Ayew kaydetti. Liberya'nın tek golünü 90+1. dakikada Doinysius Harmon kaydetti.

Ayrıca Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Alexander Djiku bu karşılaşmada 45 dakika forma giydi.

Gana bir sonraki hazırlık maçında Meksika ile karşılaşacak. Liberya ise Dünya Kupası elemelerinde Malavi ile karşılaşacak.


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Gana Liberya hazırlık maçı

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