Gareth Southgate'e şövalyelik unvanı verildi: İngiliz hoca tarihe geçti!

İngiltere Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Gareth Southgate, İngiltere Kraliyet Ailesi tarafından "şövalyelik" unvanına layık görüldü.

Windsor Kalesi'nde düzenlenen törende Southgate'e unvanını Prens William takdim etti. Törenin ardından basına konuşan 54 yaşındaki teknik direktör, "Şövalyelik unvanını almak inanılmaz bir ayrıcalık. Düşündüğümden daha duygusal olduğumu söylemeliyim, ancak bugün ailem için harika bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.

DÖRDÜNCÜ "SIR" TEKNİK DİREKTÖR

Southgate, bu unvanı alan dördüncü İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü oldu. Daha önce Sir Walter Winterbottom, Sir Alf Ramsey ve Sir Bobby Robson bu onura erişmişti.

İngiliz hoca, EURO 2024 finalinde İspanya'ya kaybedilmesinden iki gün sonra görevinden istifa etmişti. Deneyimli teknik direktör, EURO 2020 finalinde de İtalya'ya kaybetmişti.