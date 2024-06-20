Gareth Southgate: 'Geri çekilin demedim'

İngiltere, EURO 2024 C Grubu ikinci maçında karşılaştığı Danimarka ile 1-1 berabere kaldı. İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2024 - 23:03
Gareth Southgate: 'Geri çekilin demedim'
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Gareth Southgate, 1-1 biten Danimarka maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Takımı geri çektiği yönündeki eleştirilere yanıt veren Southgate, şu sözleri sarf etti;

"Açıkçası umduğumuz gibi olmadı. Topu yeterince iyi kullanamıyoruz ve bunu yaparsanız bu gece olduğu gibi zaman zaman acı çekersiniz. Bulmamız gereken başka bir seviye olduğunu biliyoruz. Takıma golden sonra geri çekilmeleri gerektiğini söylemedim. Bence arka üçlülerde oldukça akıcı olan takımlarla oynadık ve onlara baskı yapmak kolay değil ama bunu son iki maçta yaptığımızdan daha iyi yapmalıyız. Trent'i oyundan çıkardım çünkü Conor Gallagher'ın oyunda olmasını istedim. Enerjiye ihtiyacımız vardı, daha iyi pres yapmamız gerekiyordu. Conor bunu çok iyi yapıyor."


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