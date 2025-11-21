Gattuso 'Montella söyledi' diyerek talep etti: 'Umarım biz de bunu yapabiliriz'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.11.2025 10:12:00
İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, "Montella bana play-off'tan önce maçların ertelenmesini isteyeceklerini söyledi. Umarım bizde de bunu yapabiliriz" dedi.

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Dünya Kupası play-off çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Oyuncularla iletişim kurmadığını söyleyen İtalyan teknik adam, "Bugünlerde onları rahat bıraktım. Pazar günü San Siro'da yaşadığımız rezaletten kurtulmamız gerekiyor" diye konuştu.

"MONTELLA SÖYLEDİ"

Play-off nedeniyle maçların ertelenmesi gündemiyle ilgili konuşan Gattuso, "11. haftadayız, 30. haftada yeniden görüşürüz. Montella bana play-off'tan önce maçların ertelenmesini isteyeceklerini söyledi. Umarım bizde de bunu yapabiliriz" dedi.

