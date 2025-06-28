Gazi’nin jokeyleri iddialı konuşuyor

Yarın saat 17.15’te koşulacak büyük derbi öncesi İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yarışın nabzını tuttuk. Gazi’de Broarts isimli safkana binecek Sadettin Boyraz, “35 yıldır at biniyorum. Her safkan kadar şansımı yüksek görüyorum” dedi. Handsome King ile start alacak Hışman Çizik, “Safkanım kaliteli, stresi yok. Gazi zaferini koleksiyonuma eklemek istiyorum. Babama sözüm var. Hata yapmadığım sürece şovumu yaparım” ifadelerini kullandı.

KAYA: 17:30'DA KUPA BENDE

Albayrak’ın jokeyliğini yapacak Mehmet Kaya da iddialı konuşup, “İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. 17.30’da kupa bende” yorumunda bulundu. Yarış hayatında çıktığı 6 koşuyu da ilk sırada tamamlayan Tonbi’nin jokeyi Mehmet Akyavuz, “Gazi Koşusu öncesi heyecanımız çok yüksek. Umarım bu yarışta da galibiyet bize nasip olur” dedi. Magic Selectra’ya binecek Erhan Aktuğ da “Zorlu bir yarış bizleri bekliyor. Uzun bir aradan sonra birbirine denk safkanlar Gazi’de yer alacak. Bu koşu atçılığın bayramı, heyecan çok” diye konuştu.