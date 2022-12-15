Gaziantep Basketbol evinde 15 sayıyla kazandı

Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Kalev-Cramo'yu 77-62 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2022 Perşembe, 07:56
Gaziantep Basketbol evinde 15 sayıyla kazandı
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Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur K Grubu'nda Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Estonya ekibi Kalev-Cramo'yu 77-62 yendi.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Zdravko Rutesic (Karadağ), Josip Jurcevic (Hırvatistan), Ofer Manheim (İsrail)

Gaziantep Basketbol: Mcintyre 19, Dotson 17, Frankamp 13, Hammonds 11, Muhsin Yaşar 6, Carmichael 6, Can Öğüt 5, Koray Çekici, Metin Türen, Birkan Batuk, Leon Harun Apaydın

Kalev-Cramo: Konontsuk 15, Meiers 13, Kovliar 11, Chatman 6, Kitsing 6, Toom 5, Jurkatamm 2, Raimo 2, Dorbek 2, Beck, Kurbas

1. Periyot: 25-20

Devre: 46-36

3. Periyot: 68-46


Kalev-Cramo FIBA Erkekler Avrupa Kupası Gaziantep Basketbol

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