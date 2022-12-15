Gaziantep Basketbol evinde 15 sayıyla kazandı
Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Kalev-Cramo'yu 77-62 mağlup etti.
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur K Grubu'nda Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Estonya ekibi Kalev-Cramo'yu 77-62 yendi.
Salon: Şahinbey
Hakemler: Zdravko Rutesic (Karadağ), Josip Jurcevic (Hırvatistan), Ofer Manheim (İsrail)
Gaziantep Basketbol: Mcintyre 19, Dotson 17, Frankamp 13, Hammonds 11, Muhsin Yaşar 6, Carmichael 6, Can Öğüt 5, Koray Çekici, Metin Türen, Birkan Batuk, Leon Harun Apaydın
Kalev-Cramo: Konontsuk 15, Meiers 13, Kovliar 11, Chatman 6, Kitsing 6, Toom 5, Jurkatamm 2, Raimo 2, Dorbek 2, Beck, Kurbas
1. Periyot: 25-20
Devre: 46-36
3. Periyot: 68-46
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