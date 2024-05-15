Gaziantep Basketbol kazandı seriye tutundu

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı finalinde Gaziantep Basketbol ağırladığı Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 82-81 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 21:58
Gaziantep Basketbol kazandı seriye tutundu
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Gaziantep Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 82-81 yenerek seride durumu 2-1 yaptı.

Karataş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu konuk Mersin ekibi 22-20 önde tamamlarken, ilk devre 39-39'luk eşitlikle tamamlandı.

Gaziantep ekibi, ikinci yarıya iyi başladı ve üçüncü periyodu 63-57 üstün kapattı.

Son çeyrekte aradaki farkı kapatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bitime 3 saniye kala durumu 81-81'e getirdi.

Gaziantep Basketbol, son saniyede serbest atıştan bulduğu sayıyla rakibini 82-81 yenerek seride durumu 2-1 yaptı.

Üç galibiyete ulaşan ekibin tur atlayacağı yarı final serisinin dördüncü mücadelesi, 17 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da yine Karataş Spor Salonu'nda oynanacak.


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