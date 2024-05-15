Gaziantep Basketbol kazandı seriye tutundu
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı finalinde Gaziantep Basketbol ağırladığı Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 82-81 yendi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Gaziantep Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 82-81 yenerek seride durumu 2-1 yaptı.
Karataş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu konuk Mersin ekibi 22-20 önde tamamlarken, ilk devre 39-39'luk eşitlikle tamamlandı.
Gaziantep ekibi, ikinci yarıya iyi başladı ve üçüncü periyodu 63-57 üstün kapattı.
Son çeyrekte aradaki farkı kapatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bitime 3 saniye kala durumu 81-81'e getirdi.
Gaziantep Basketbol, son saniyede serbest atıştan bulduğu sayıyla rakibini 82-81 yenerek seride durumu 2-1 yaptı.
Üç galibiyete ulaşan ekibin tur atlayacağı yarı final serisinin dördüncü mücadelesi, 17 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da yine Karataş Spor Salonu'nda oynanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte ayrıntılar....
- Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
- Üst düzey Emniyetçiler gözaltında
- 'Sizin de affınızı istemeniz yerinde olacak'
- MHP'den Selvi'ye...
- Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni adresi belli oldu
- 'Mübarek adamdan muhteşem gol'
- Erdoğan'dan krizle ilgili ilk sözler
- Bakan Tunç'tan 'Ayhan Bora Kaplan' sorusuna yanıt
- AKP'li belediyelere ve vakıflara tahsisler iptal