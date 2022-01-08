Gaziantep evinde Karagümrük'ü devirdi | Gaziantep FK 3-1 Fatih Karagümrük
Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etti.
Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Erol Bulut'un takımı Gaziantep FK ile Volkan Demirel'in çalıştırdığı Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK, 3-1'lik skorla galip geldi. Ev sahibinin gollerini 6. dakikada Furkan Soyalp, 18'de Muhammet Demir ile 73'te Joao Figueiredo kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golü 50. dakikada Emre Mor'dan geldi.
Alınan bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 31 yaparken, 4 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. Karagümrük 27 puanda kaldı ve 3 haftanın ardından mağlubiyet gördü.
Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
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