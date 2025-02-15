Gaziantep FK 90+1'de 3 puana uzandı

Yayınlanma: 15.02.2025 - 15:56

Güncelleme: 15.02.2025 - 15:56

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk etti. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Misafir ekip, 26. dakikada Rey Manaj'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Kırmızı siyahlılar bu gole 33. dakikada Kacper Kozlowski ve 90+1'de Arda Kızıldağ ile karşılık verdi.

Puanını 29'a çıkaran Gaziantep FK 10. sırada yer alırken, 23 puanda kalan Sivasspor ise 15. basamakta bulunuyor.