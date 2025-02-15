Gaziantep FK 90+1'de 3 puana uzandı
Gaziantep FK 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Sivasspor'u 2-1 yendi. Gaziantep ekibine galibiyeti getiren golü 90+1'de Arda Kızıldağ attı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk etti. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Misafir ekip, 26. dakikada Rey Manaj'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Kırmızı siyahlılar bu gole 33. dakikada Kacper Kozlowski ve 90+1'de Arda Kızıldağ ile karşılık verdi.
Puanını 29'a çıkaran Gaziantep FK 10. sırada yer alırken, 23 puanda kalan Sivasspor ise 15. basamakta bulunuyor.
Etiketler: #gaziantep fk #Sivasspor #Trendyol Süper Lig
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