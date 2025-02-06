Göztepe, Gaziantep FK'yi tek golle geçti!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Göztepe, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

Göztepe, Gaziantep FK'yi tek golle geçti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.02.2025 - 22:51

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Göztepe, Gaziantep FK'yi konuk etti. 

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı. 

İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçta Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 58. dakikada Kuryu Matsuki kaydetti.

Mücadele Göztepe'nin 1 -0 üstünlüğüyle sonuçlanırken ilk haftada da Erzurumspor FK'yi deplasmanda 1-0 yenen Sarı-Kırmızılılar, kupada ikide iki yaparak 6 puana ulaştı. 

İlk haftada evinde İstanbulspor'u 4-0 yenen Gaziantep FK ise bu sonucun ardından 3 puanda kaldı.

Göztepe kupanın bir sonraki maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Gaziantep FK ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Süper Lig'de ise Göztepe, 10 Şubat'ta Bodrum FK'ye konuk olacak. Gaziantep FK ise haftayı BAY geçecek.


Etiketler: #göztepe #gaziantep fk #ziraat türkiye kupası

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