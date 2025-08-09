Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gaziantep FK'de Mbakata sezonu kapattı

Gaziantep FK'de Mbakata sezonu kapattı

9.08.2025 09:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Gaziantep FK'de Mbakata sezonu kapattı

Gaziantep FK Teknik direktörü İsmet Taşdemir, Galatasaray maçında sakatlanan Salem Mbakata'nın çapraz bağ sakatlığı geçirdiğini ve sezonu kapattığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 35. dakikasında Gaziantep FK'da talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Salem Mbakata, maçı yarıda bırakarak sedyeyle oyun dışına alındı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Salem Mbakata'nın çapraz bağ sakatlığı geçirdiğini ve sezonu kapattığını açıkladı.

Taşdemir, yaptığı açıklamada "Oyuncumuz Mbakata sezonu kapattı. Çapraz bağlarından kötü bir sakatlık geçirdi. Maalesef sezon sonuna kadar bizimle olmayacak." ifadelerini kullandı. 

İlgili Konular: #sakatlık #gaziantep fk #Trendyol Süper Lig